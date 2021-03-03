Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

AA

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 37 kişinin öldüğünü, 5 bin 335 yeni vaka tespit edildiğini, 1638 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 793'e, vaka sayısının 407 bin 617'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 355 bin 781 olduğu kaydedildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 25 kişi vefat etti, 5 bin 173 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 463 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 483'e, vaka sayısının da 708 bin 951'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 646 bin 619'a ulaştı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 692 kişinin enfekte olduğu, 1589 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1269'a, vaka sayısının 399 bin 463'e, iyileşenlerin sayısının ise 385 bin 587'ye çıktığı bildirildi.