Uşakspor fişi çekti TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maç kaybederek dibe demir atan Uşakspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Denizlispor önünde de zoru başardı. Transfer yasağı sebebiyle genç ağırlıklı kadrosu olan rakip önünde Ege'nin golleriyle ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü bulan Uşakspor, evinde 62'nci dakikada rakibin 9 kişi kalmasına sevinirken şok yaşadı. Denizlispor'un eksik kadroyla 2 gol bulmasına engel olamayan Uşak, 2-2'lik beraberlikle büyük moral çöküntüsü yaşadı. Grupta 5 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlılar henüz ilk yarı bitmeden büyük oranda havlu attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maç kaybederek dibe demir atan Uşakspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Denizlispor önünde de zoru başardı. Transfer yasağı sebebiyle genç ağırlıklı kadrosu olan rakip önünde Ege'nin golleriyle ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü bulan Uşakspor, evinde 62'nci dakikada rakibin 9 kişi kalmasına sevinirken şok yaşadı. Denizlispor'un eksik kadroyla 2 gol bulmasına engel olamayan Uşak, 2-2'lik beraberlikle büyük moral çöküntüsü yaşadı. Grupta 5 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlılar henüz ilk yarı bitmeden büyük oranda havlu attı.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,