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        Uşakspor fişi çekti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maç kaybederek dibe demir atan Uşakspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Denizlispor önünde de zoru başardı. Transfer yasağı sebebiyle genç ağırlıklı kadrosu olan rakip önünde Ege'nin golleriyle ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü bulan Uşakspor, evinde 62'nci dakikada rakibin 9 kişi kalmasına sevinirken şok yaşadı. Denizlispor'un eksik kadroyla 2 gol bulmasına engel olamayan Uşak, 2-2'lik beraberlikle büyük moral çöküntüsü yaşadı. Grupta 5 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlılar henüz ilk yarı bitmeden büyük oranda havlu attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:08
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        Uşakspor fişi çekti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maç kaybederek dibe demir atan Uşakspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Denizlispor önünde de zoru başardı. Transfer yasağı sebebiyle genç ağırlıklı kadrosu olan rakip önünde Ege'nin golleriyle ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü bulan Uşakspor, evinde 62'nci dakikada rakibin 9 kişi kalmasına sevinirken şok yaşadı. Denizlispor'un eksik kadroyla 2 gol bulmasına engel olamayan Uşak, 2-2'lik beraberlikle büyük moral çöküntüsü yaşadı. Grupta 5 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlılar henüz ilk yarı bitmeden büyük oranda havlu attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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