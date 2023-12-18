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        Uşakspor'un konuğu Denizlispor (YENİDEN)

         TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ile yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:08
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        Uşakspor'un konuğu Denizlispor (YENİDEN)
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         TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ile yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

        Ev sahibi Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Denizlispor'da sarı kart cezalısı Emirhan ve ameliyat edilen Kemal mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 4 puanla sonuncu durumda bulunan Uşakspor üst üste 12 maçını kaybetti. 14 puana sahip 17'nci Denizlispor ise oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan yenik ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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