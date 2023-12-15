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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:56
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.A. (21) ve A.G'yi (25) gözaltına aldı.

        Şahısların üstlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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