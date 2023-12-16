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        Uşak'ta üniversite öğrencilerine terörle mücadele anlatıldı

        Uşak'ta polis, "gençlik ve güvenli gelecek" projesi kapsamında 950 üniversite öğrencisine sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:03
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        Uşak'ta üniversite öğrencilerine terörle mücadele anlatıldı
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        Uşak'ta polis, "gençlik ve güvenli gelecek" projesi kapsamında 950 üniversite öğrencisine sunum yaptı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği, kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ve meslek yüksekokullarında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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