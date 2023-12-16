Uşak'ta üniversite öğrencilerine terörle mücadele anlatıldı Uşak'ta polis, "gençlik ve güvenli gelecek" projesi kapsamında 950 üniversite öğrencisine sunum yaptı.

Uşak'ta polis, "gençlik ve güvenli gelecek" projesi kapsamında 950 üniversite öğrencisine sunum yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği, kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ve meslek yüksekokullarında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.