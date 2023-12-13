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        Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı

        Uşak'ta seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 01:37 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:41
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        Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı
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        Uşak'ta seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D. yönetimindeki 34 US 1079 plakalı karton yüklü tırda, Yenişehir rampalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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