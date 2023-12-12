Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Faruk Koca PFDK'ya sevk edildi! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Faruk Koca PFDK'ya sevk edildi!

        Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca, 4 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 23:20 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faruk Koca PFDK'ya sevk edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Faruk Koca'yı, "talimatlara aykırı hakareti", "tehdidi", "saldırısı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

        Koca dışında Ankaragücü'nden 12 yönetici daha PFDK'ya sevk edildi.

        İŞTE AÇIKLAMALAR:

        "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        REKLAM

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi GÜLSEN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CENGİZ GÖKAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi YUSUF BUĞRA TANIK'ın aynı müsabaka sonrası sosyal medya paylaşımı suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        REKLAM

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MULLA ALİ ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İSMAİL DEVELİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURAK KOCA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi HAKAN APAYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN YUNUS ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KENAN ÇELİKKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğince alınan diğer kararlar ise şu şekilde:

        1- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ERDAL RAKIP'ın 09.12.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamaları suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu JEROME OPOKU'nun 10.12.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜŞRA NUR ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        11- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        12- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Ne ceza alacaklar?
        Ne ceza alacaklar?
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"