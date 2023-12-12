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        Uşak'ta cesedi tarla kenarındaki sırt çantasında bulunan bebeğin davasında karar

        Uşak'ta, iki günlük bebeklerinin ağzını bantladıktan sonra sırt çantasının içerisine koyarak boş bir tarlanın kenarına bırakıp ölüme terk eden babaya ağırlaştırılmış müebbet, anneye ise müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:57
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        Uşak'ta cesedi tarla kenarındaki sırt çantasında bulunan bebeğin davasında karar
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        Uşak'ta, iki günlük bebeklerinin ağzını bantladıktan sonra sırt çantasının içerisine koyarak boş bir tarlanın kenarına bırakıp ölüme terk eden babaya ağırlaştırılmış müebbet, anneye ise müebbet hapis cezası verildi.

        Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba S.D. ve anne K.G, taraf avukatları, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

        Anne K.G. savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım." dedi.

        Baba S.D. ise psikolojik sorunlarının olduğunun ileri sürerek, "Sonuçların nereye gideceğini algılayamadım. Nasıl böyle bir durum ortaya çıktı bilmiyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek bir insan değilim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

        Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne K.G'ye "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha önce sabıkasının bulunmaması ve iyi halden dolayı anne K.G'nin müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        S.D'nin ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sabıkasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Fatih Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde 18 Ocak'ta bir tarlanın kenarında fermuarı kapalı bir sırt çantasının içerisinde ağzı bantlı erkek bebek cesedi bulunmuştu.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, bebeğin annesi ve babası olduğu belirlenen K.G. ve S.D. yakalanmış, 22 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

        K.G ve S.D. hakkında Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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