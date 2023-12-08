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        Uşak'ta kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

        Uşak'ta kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:13
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        Uşak'ta kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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        Uşak'ta kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 23 şişe kaçak içki, 17 kaçak elektronik sigara likidi ve 338 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

        Aramaların ardından gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü emniyette, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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