Uşak'ta kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 23 şişe kaçak içki, 17 kaçak elektronik sigara likidi ve 338 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Aramaların ardından gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü emniyette, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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