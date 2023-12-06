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        Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, bir temizlik görevlisi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:53
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        Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, bir temizlik görevlisi dumandan etkilendi.

        Aybey Mahallesi'ndeki Muzaffer Mert İlkokulunda bulunan hizmetli odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Öğrencilerin tahliye edildiği okuldaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen temizlik görevlisi S.E'ye ambulans ekibi müdahale etti.

        Okulda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de okulda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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