Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta bir okulun hizmetli odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, bir temizlik görevlisi dumandan etkilendi.

Aybey Mahallesi'ndeki Muzaffer Mert İlkokulunda bulunan hizmetli odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrencilerin tahliye edildiği okuldaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen temizlik görevlisi S.E'ye ambulans ekibi müdahale etti.

Okulda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de okulda incelemelerde bulundu.

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