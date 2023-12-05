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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" etkinliği törenle başladı

        Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Uşak Sinema Haftası" ve "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" etkinlikleri için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:12
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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" etkinliği törenle başladı
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        Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Uşak Sinema Haftası" ve "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" etkinlikleri için tören düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konseriyle başladı. Konsere katılan vatandaşlar, solistler Pervin Ziyagil ve Osman Ziyagil'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Uşak Valisi Turan Ergün, konserin ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini, yıl boyunca da etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

        Etkinlikler kapsamında bu haftayı sinema haftası olarak planladıklarını aktaran Ergün, "Gençliğimizde, çocukluğumuzda sık sık dinlediğimiz, unutulmaya yüz tutmuş, 20 yaş altındakilerin pek bilmediği bu güzel şarkılarla bizi buluşturdukları için İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na teşekkür ediyorum. Bize güzel bir müzik ziyafeti verdiler. Eskilere götürdüler bizi. Bize her türlü desteği veren Kültür ve Turizm Bakanlığına da teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, 9 Aralık'a kadar devam edecek etkinliklerin, gala gecesiyle dereceye giren filmler için düzenlenecek ödül töreniyle sona ereceğini söyledi.

        Ceylan, 4 gün boyunca çeşitli aktivitelerin yer alacağı etkinlikte sinema dünyasından da önemli isimlerin ağırlanacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Pervin Ziyagil ve Osman Ziyagil'e çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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