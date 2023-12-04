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        Uşak'ta tarlada bulunan eski top mermisi, imha edildi

        Uşak'ta boş tarlada bulunan patlamamış eski top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:41
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        Uşak'ta tarlada bulunan eski top mermisi, imha edildi
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        Uşak'ta boş tarlada bulunan patlamamış eski top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

        Merkeze bağlı Kabaklar köyündeki bir tarlada, köylülerce patlamamış top mermisi bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, merminin pasla kaplı olduğu tespit edildi. Mermi, güvenli bölgede imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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