Uşak'ta tarlada bulunan eski top mermisi, imha edildi

Uşak'ta boş tarlada bulunan patlamamış eski top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

Merkeze bağlı Kabaklar köyündeki bir tarlada, köylülerce patlamamış top mermisi bulundu.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, merminin pasla kaplı olduğu tespit edildi. Mermi, güvenli bölgede imha edildi.

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