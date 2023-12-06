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        Uşak'ta kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:39
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        Uşak'ta kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.Y. (41) idaresindeki 70 AAE 785 plakalı kamyon, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı yönde giden Yüksel İşlek'in (60) kullandığı 64 FN 834 plakalı traktörün römork kısmına arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör, römorkuyla devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsü İşlek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İşlek'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

        Kamyon sürücüsü İ.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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