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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 05:37 Güncelleme: 10.12.2023 - 05:40
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolunda ilerleyen B.Y. (27) yönetimdeki 03 AFP 994 plakalı otomobil, Çarık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Y. (20), A.N.D. (20) ve Ş.D. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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