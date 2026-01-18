MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Uşak'ta konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımız gün, iç cephe güçlenmiştir." dedi.



Yıldırım, kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Uşak İl Başkanlığı yeni üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek, kadınların ve çocukların öldürüldüğünü söyledi.



Türkiye'nin küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir konumda bulunduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun en güçlü devleti. O noktaya geldik. En güçlü orduya sahip. Ordumuz güçlü, devletimiz güçlü. Elbette düşmanımız da çok. Biz uyumuyoruz elhamdülillah. Güçlü bir Türk devleti var. Her atağın karşısında da bir atak var. Her hamlenin karşısında hamlemizi yapıyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 84'e ulaştığını aktararak, "Tabancamızı, mermimizi, SİHA'mızı, İHA'mızı, topumuzu, tankımızı da kendimiz üretiyoruz. Savaş başladığında kimseden himmet beklemiyoruz. Güvenliğimizi de ne Amerika'ya ne Rusya'ya ne de başka birine ihale ettik. Güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz." dedi.



Dünyanın çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiğini dile getiren Yıldırım, Türk dünyasını temsil eden Türkiye'nin her platformda olması gerektiğini belirtti.



Türk Devletleri Teşkilatının önemine değinen Yıldırım, bunun son yıllardaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin silah ihracatında dünyada ilk 10'a girmeye aday bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:



"Biz konvansiyonel silahta da, elektronik harpte de, robot savaşında da öndeyiz. O SİHA'ların hepsi robot. Dünyadaki SİHA pazarının da yüzde 65'i de bizde. Biz 15 yıl evvel İsrail'in kapısında HERON istiyorduk. Bugün dünyanın yüzde 65 piyasasını kontrol ediyoruz. Sıkıntımız yok. Ordumuz tecrübeli, bilgili, silahı en iyi şekilde kullanıyor ve silahı en iyi şekilde yapıyor."



Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmanın önemine dikkati çekerek, "50 yıla yakın süredir Türkiye'de terör vardır. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz geliyor. İç cepheyi güçlendirmemiz için de terörün bitmesi lazım. Bu işin kesinlikle bitmesi lazım. Bitirmek de siyasetçiye mahsustur. Kendiliğinden bitmez. Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımız gün, iç cephe güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.



MHP Uşak İl Başkanı Ümit Arslan da konuşmasında, partiye 1016 yeni üyenin katıldığını belirterek, MHP'nin güçlü ve büyük bir aile olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

