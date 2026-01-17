Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekiplerince, kent merkezinde bir eve baskın düzenlendi.
Yapılan aramada 17 bin bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 4 sigara sarma makinesi geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.