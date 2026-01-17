Habertürk
Habertürk
        Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:55
        Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekiplerince, kent merkezinde bir eve baskın düzenlendi.

        Yapılan aramada 17 bin bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 4 sigara sarma makinesi geçirildi.

        Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

