Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sarayaltı Mahallesi Altıncı Yalçın Sokak'ta A.G, M.T. ile A.S, M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S. (62) darp sonucu M.Y. (54) ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan A.G. ve M.T'yi gözaltına aldı.