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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 05:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 05:48
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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Sarayaltı Mahallesi Altıncı Yalçın Sokak'ta A.G, M.T. ile A.S, M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S. (62) darp sonucu M.Y. (54) ise bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan A.G. ve M.T'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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