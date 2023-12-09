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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni yapıldı

        Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:36
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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni yapıldı
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        Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Vali Turan Ergün, yarışmayla kentin tarihi değerlerinin beyaz perdeye aktarıldığını söyledi.

        Uşak'ın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yerinin olduğunu hatırlatan Ergün, "Son zamanlarda sinema çekim alanlarında Uşak bir platform, bir alan olarak öne çıkmaya başladı. İnşallah bu açıdan da ön açıcı bir etkinlik olarak gerçekleşir." dedi.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de filmlerin ayrı bir dünya olduğunu belirterek "Film hem geçmişi hem bugünü hem yarın olabilecekleri anlatması açısından çok önemli." diye konuştu.

        Toplam 67 filmin yer aldığı yarışmada Oğuzhan Yanar'ın yönettiği "Fotoğraf" filmi birinci, yönetmenliğini Adem Giliz'in yaptığı "Şeker Tadında" ikinci ve Alparslan Dur'un yönettiği "Yılanların Öcü" üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda müzisyen Umut Mürare sahne aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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