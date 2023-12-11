Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta bıçaklanmış halde bulunan bakkal hayatını kaybetti

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iş yerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan bakkal yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta bıçaklanmış halde bulunan bakkal hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iş yerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan bakkal yaşamını yitirdi.

        İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'ndeki bakkala alışveriş için girenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını gördü.

        Bıçakla yaralandığı belirlenen Sosa, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni yapıldı
        "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni yapıldı
        Uşak'ta kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
        Uşak'ta kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
        Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, 2024 hazırlıklarını sürdürüyor
        Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, 2024 hazırlıklarını sürdürüyor