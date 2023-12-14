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        Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık ve arı ürünleri tanıtıldı

        Uşak'ta ilkokul öğrencilerine "Arı ve arı ürünlerinin yapısı ve kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:52
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        Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık ve arı ürünleri tanıtıldı
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        Uşak'ta ilkokul öğrencilerine "Arı ve arı ürünlerinin yapısı ve kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

        Uşak Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Topluluğu tarafından TOKİ İlkokulu'nda öğrencilere arıcılığı sevdirme, arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacıyla program yapıldı.

        Konferansta konuşan Uşak Üniversitesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Şahinler, tüketilen besinlerin yaklaşık yüzde 75'ine yakınının arılar tarafından tozlaştırıldığını söyledi.

        Arıların neslinin devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Şahinler, "Arılar olmazsa bizim tükettiğimiz yiyeceklerimizin domates, biber, kabak, badem... Hiçbirisini tüketemeyiz. Eğer dünyamızda arılar olmazsa dünyamızın sonuna da yaklaşmış bulunuruz. Dolayısıyla bizlerin arıyı çok sevmesi, arıdan korkmaması gerekiyor. Arının iğnesi var, rahatsız edilmediği sürece sokmazlar. Bizim sağlıklı olmamız için her gün bal tüketmemiz gerekir. Sağlıklı olmamız için sadece bal değil polen, propolis, arı sütü gibi fonksiyonel gıda dediğimiz ürünlerin tüketilmesi önemli." diye konuştu.

        Sunumun ardından öğrenciler arıcı kıyafetleri giydi.

        Öğrencilere program sonunda bal ikramında bulunuldu.

        Programa, Uşak Bal Üreticileri Birlik Başkanı Uğur Gündüz de katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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