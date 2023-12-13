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        Uşak'ta bakkalı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 04:22 Güncelleme: 13.12.2023 - 04:31
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        Uşak'ta bakkalı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede bakkal dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelinin Suriye uyruklu A.K. (29) olduğu belirlendi.

        Motosikletle olay yerinden kaçan A.K'nin, Denizli'ye gittiğini belirleyen ekipler, zanlının saklandığı adresi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, Uşak'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        A.K'nin, ifadesinde, maktulün, eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını ve yaşanan arbede sırasında bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

        İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde önceki gün bakkala alışveriş için gelenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını görmüş, bıçaklandığı belirlenen Sosa, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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