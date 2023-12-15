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        Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı

        Uşak'ta seyir halindeyken alev alan gıda ürünleri yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:33
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        Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı
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        Uşak'ta seyir halindeyken alev alan gıda ürünleri yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen M.E. (52) idaresindeki gıda ürünleri taşıyan 34 NS 7401 plakalı tırda, Çamyazı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Aracı yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan yoğun duman nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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