Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde, peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde, peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Yapılan aramada, bagajdaki iki peynir bidonunun içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk bulundu.

        Uyuşturucu maddeyi yolcu otobüsüyle gönderdiği tespit edilen S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Banaz'da AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi
        Banaz'da AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi
        Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
        Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
        Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı
        Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı
        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu
        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı
        Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı