Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diledi.

Bayramların küskünlerin barıştığı, herkesin bir araya geldiği günler olduğunu aktaran Ergün, Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlerin sona ermesini temenni etti.

Ergün, kentte bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydederek, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.