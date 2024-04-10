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        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 04:54 Güncelleme: 10.04.2024 - 04:54
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        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu
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        Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

        AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

        Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

        - Olay

        Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

        Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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