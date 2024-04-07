Uşakspor - Iğdır FK: 1-6
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 6-1 yendi.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 6-1 yendi. Maça hızlı başlayan Iğdır FK henüz 2'nci dakikada Yusuf'un kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Uşakspor 18'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gol çeviren Emre Can skoru eşitledi: 1-1. Bu kez hakem 43'üncü dakikada Iğdır FK lehine beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı Halil İbrahim kullandı ve top ağlarla buluştu: 1-2. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Iğdır FK ikinci yarıda gol şov yaptı. Mücahit Can 47'inci dakikada tabelayı 3-1'e getirirken, Mert Örnek 57'nci dakikada konuk takımın dördüncü golünü kaydetti: 1-4. Mert Çölgeçen 69'uncu dakikada Iğdır ekibinin 5'inci golüne imza attı. Maçta son sözü 89'da Iğdır FK adına Enes söyledi: 1-6. Bu sonucun ardından Uşakspor 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Iğdır FK puanını 64'e çıkardı.
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