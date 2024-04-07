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        Uşakspor - Iğdır FK: 1-6

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 6-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:25
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        Uşakspor - Iğdır FK: 1-6
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 6-1 yendi. Maça hızlı başlayan Iğdır FK henüz 2'nci dakikada Yusuf'un kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Uşakspor 18'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gol çeviren Emre Can skoru eşitledi: 1-1. Bu kez hakem 43'üncü dakikada Iğdır FK lehine beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı Halil İbrahim kullandı ve top ağlarla buluştu: 1-2. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Iğdır FK ikinci yarıda gol şov yaptı. Mücahit Can 47'inci dakikada tabelayı 3-1'e getirirken, Mert Örnek 57'nci dakikada konuk takımın dördüncü golünü kaydetti: 1-4. Mert Çölgeçen 69'uncu dakikada Iğdır ekibinin 5'inci golüne imza attı. Maçta son sözü 89'da Iğdır FK adına Enes söyledi: 1-6. Bu sonucun ardından Uşakspor 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Iğdır FK puanını 64'e çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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