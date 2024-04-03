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        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:05
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        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        O.O. (41) idaresindeki 64 FB 901 plakalı tır, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun Çiftlik köyü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        Tırda yolcu olarak bulunan H.Y. (44) yaralandı.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan H.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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