Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
O.O. (41) idaresindeki 64 FB 901 plakalı tır, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun Çiftlik köyü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Tırda yolcu olarak bulunan H.Y. (44) yaralandı.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan H.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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