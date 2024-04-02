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        Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 33'üncü hafta maçında Kastamonuspor'la deplasmanda oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:15
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        Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 33'üncü hafta maçında Kastamonuspor'la deplasmanda oynayacak. Gazi Stadı'nda Serkan Pınar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'u 1-0 yenerek alan Uşakspor, son 26 maçını kazanamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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