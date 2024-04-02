Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 33'üncü hafta maçında Kastamonuspor'la deplasmanda oynayacak. Gazi Stadı'nda Serkan Pınar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'u 1-0 yenerek alan Uşakspor, son 26 maçını kazanamadı.

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