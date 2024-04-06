Uşakspor evinde oynayacak

Son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor 27 maçtır kazanamıyor. Iğdır FK ise 61 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen 5 puana sahip Uşakspor yarın 34'üncü haftada zirve mücadelesi veren Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Safa Yılmaz görev yapacak.

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