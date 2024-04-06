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        Uşakspor evinde oynayacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen 5 puana sahip Uşakspor yarın 34'üncü haftada zirve mücadelesi veren Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:20
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        Uşakspor evinde oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen 5 puana sahip Uşakspor yarın 34'üncü haftada zirve mücadelesi veren Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Safa Yılmaz görev yapacak.

        Son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor 27 maçtır kazanamıyor. Iğdır FK ise 61 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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