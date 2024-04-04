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        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım mazbatasını aldı

        CHP'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:01
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        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım mazbatasını aldı
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        CHP'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım, mazbatasını alarak göreve başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Uşak'ta CHP'nin adayı olarak seçilen Yalım, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Olcay Yeşilkaya'dan belediye başkanlığı mazbatasını aldı.

        Kendisini destekleyen partililerle birlikte Uşak Belediyesine yürüyen Yalım, eski Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan görevi devraldı.

        Yalım'a görevinde başarılar dileyen Çakın, Uşak'a yapılacak hizmetlerde desteğe hazır olduğunu, yapımına başlanan projelerin tamamlanmasını istediğini belirtti.

        Yalım, belediye binası önünde yaptığı konuşmada Uşak'ın tarihi bir an yaşadığını, kentin 35 yıl sonra CHP belediyeciliğine geçtiğini ifade ederek, "İşte çalıştık ve başardık. Birlikte başaracağımızı söyledim ve birlikte başardık. Bundan sonra halk için, Uşak için, milletimiz için, 29 mahallemiz için çalışacağız. Uşak halkına söz verdiğim tüm projeleri hayata geçirmek adına en fazla 1 ay sonra gerekli oluşumlarımızı tamamladıktan sonra düğmeye basacağız." dedi.

        CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile partinin Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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