Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

        Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kolcu, törende yaptığı konuşmada polislerin göğsünün üzerinde bayrak taşıdığını belirterek, "Üzerinizdeki bayraklı üniformaya saygılı olmak için çalışın. Bugün itibarıyla üniformamızı taşıyamayan şehit ve gazi meslektaşlarımıza yakışır şekilde siz de bu mesleği devam ettirmek için çalışın." dedi.

        Daha sonra Uşak Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım mazbatasını aldı
        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım mazbatasını aldı
        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak
        Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak
        Yeleğen beldesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Ecevi...
        Yeleğen beldesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Ecevi...
        Uşak'ta başkan CHP'li Yalım oldu; 2'şer ilçede AK Parti ve CHP, 1 ilçede is...
        Uşak'ta başkan CHP'li Yalım oldu; 2'şer ilçede AK Parti ve CHP, 1 ilçede is...
        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı
        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı