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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Uşak'ta bir evde, yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:40
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta bir evde, yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemalöz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Aramada, 3 bin 913 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve Y.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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