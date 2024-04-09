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        Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti

        Uşak'ta protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:46
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        Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti
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        Uşak'ta protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

        Uşak Şehitliği ziyaretine Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

        İl Müftüsü Burhan Çakır Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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