Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti

Uşak Şehitliği ziyaretine Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Uşak'ta protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

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