Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı

AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

AFAD ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda, suyun da bulanık olmasından dolayı otomobilin plakasını ve içerisinde birinin olup olmadığını tespit edemedi.

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