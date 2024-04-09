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        Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı

        Uşak'ta bir otomobilin düştüğü gölette arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:54 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:54
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        Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı
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        Uşak'ta bir otomobilin düştüğü gölette arama çalışması başlatıldı.

        Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'nde suya batmış otomobil olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda, suyun da bulanık olmasından dolayı otomobilin plakasını ve içerisinde birinin olup olmadığını tespit edemedi.

        AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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