Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak Valisi Ergün, trafik denetimlerine katıldı:

        Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunun İzmir-Ankara istikametinin 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:52 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Valisi Ergün, trafik denetimlerine katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunun İzmir-Ankara istikametinin 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklandığını belirtti.

        Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında trafik denetimine katılan Vali Ergün, burada sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

        Araçlardaki çocuklara oyuncak hediye eden Vali Ergün, sürücülere ve yolculara da iftar için sandviç ikram etti.

        Yaşam Tüneli'nde gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının mart ayındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Ergün, pazar günü D-300 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşmasını beklediklerini belirterek, "Hem bayram tatili hem eğitim öğretim yılının kısa ara tatili aynı döneme denk geldiği için dönüş yolunda önemli bir yoğunluk olacağını hesaplıyoruz. Bu sebeple özellikle İzmir-Ankara yolunun, İzmir'den Ankara istikametine tek yönlü olmak üzere 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine yasaklamış bulunuyoruz. Bu tabii İzmir'den Ankara'ya kadar geçerli bir yasak. Diğer iller kendi il sınırları içindeki yasaklamaları aldıkları için ya da alacakları için biz sadece Uşak ile ilgili kısımlarını burada ifade ediyoruz." dedi.

        Vali Ergün, bu nitelikteki araçların belirtilen tarihlerin öncesinde veya sonrasında yola çıkmaları uyarısında bulundu.

        Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Ergün, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, bayram boyunca 81 uygulama noktasında, 295 ekip ve 1202 personelin görev yapacağını dile getirdi.

        Vali Ergün, açıklamanın ardından denetim noktasında görevli polis memurlarıyla iftar yaptı.

        Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu

        Benzer Haberler

        Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti
        Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Uşakspor - Iğdır FK: 1-6
        Uşakspor - Iğdır FK: 1-6
        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşakspor evinde oynayacak
        Uşakspor evinde oynayacak
        Uşak'ta Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Uşak'ta Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi