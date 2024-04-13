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        Banaz'da AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlarla buluşma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 08:56 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:56
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        Banaz'da AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlarla buluşma etkinliği düzenlendi.

        İlçede bir restoranda düzenlenen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıya katılan AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, yerel seçim sonuçları değerlendirdi.

        Ramazan Bayramını kutlayan Güneş, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

        Muhtarlarla 5 yıl boyunca beraber çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Geçtiğimiz yerel seçimlerde Uşak'ta ve ilçelerimizin çoğunda başarılı olamadık. Vatandaşımızın bu kararının tepki değil uyarı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu uyarıyı dikkate alarak daha iyi çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıya AK Parti Banaz İlçe Başkanı Murat Erdoğan, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Meral ve ilçe teşkilatı katıldı.

        Muhtarlar köylerdeki sıkıntılar ve yapılması gereken hizmetler hakkında milletvekili Güneş'e bilgi aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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