Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güney Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, önce H.Ç. (31) idaresindeki 64 ADK 038, sonra da arkadan gelen Ş.G. (56) yönetimindeki 35 BPS 663 plakalı otomobil çarptı.

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