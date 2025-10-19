Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, bazı ilçe başkanlarının Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın müdahalesiyle kurultay delegesi yazılmadığını öne sürerek, durumu Genel Başkan Özgür Özel'e ilettiğini ve takipçisi olacağını söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

Kongrede tek aday olan Celalettin Çoban farklı düşünenleri ötekileştirmeden, herkesin fikrine değer vererek çalışacaklarını belirtti.

