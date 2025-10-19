Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı

        CHP Uşak İl Başkanlığı görevine Celalettin Çoban seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:01 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:01
        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        CHP Uşak İl Başkanlığı görevine Celalettin Çoban seçildi.

        CHP Uşak 39. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kongrede tek aday olan Celalettin Çoban farklı düşünenleri ötekileştirmeden, herkesin fikrine değer vererek çalışacaklarını belirtti.

        CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

        Oylamayla Çoban il başkanı seçildi.

        Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, bazı ilçe başkanlarının Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın müdahalesiyle kurultay delegesi yazılmadığını öne sürerek, durumu Genel Başkan Özgür Özel'e ilettiğini ve takipçisi olacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

