        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:52
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki çift yaralandı
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Ulubey-Eşme kara yolunda H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında, tali yola dönüş yapan V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü H.G, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada yaralanan H.G. ile eşi G.G. (56) ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

