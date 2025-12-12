Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

Ahmetler köyü yakınlarında 11 Aralık'ta B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

