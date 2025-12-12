Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Ramazan (83) ve Ayşe Dulay (75) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Ramazan (83) ve Ayşe Dulay (75) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

        Dulay çiftinin cenazeleri, Eşme Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ahmetler köyüne getirildi.

        Buradaki evlerinde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.

        Çiftin cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazede, Dulay çiftinin yakınları üzüntü yaşadı.

        - Kaza

        Ahmetler köyü yakınlarında 11 Aralık'ta B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

        Aynı kazada hayatını kaybeden yayalardan Mehmet Karaman dün Ahmetler köyünde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?

        Benzer Haberler

        Uşakspor kriz savdı
        Uşakspor kriz savdı
        MB Başkanının annesi son yolculuğuna Uşak'ta uğurlanacak
        MB Başkanının annesi son yolculuğuna Uşak'ta uğurlanacak
        Çarptığı üç yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çarptığı üç yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Uşak'ta 3 yayanın öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı
        Uşak'ta 3 yayanın öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı
        Uşak'ta kazada hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi
        Uşak'ta kazada hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi
        Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı
        Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı