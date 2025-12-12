Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 3 yayanın öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:25 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:25
        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 33 yaşındaki otomobil sürücüsü B.F.S. adliyeye sevk edildi.

        B.F.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan B.F.S.'nin ifadesinde, Eşme ilçesinde çalıştığı fabrikadaki mesaisi bittikten sonra kent merkezine gitmek için yola çıktığını ve kazanın yaşandığı bölgede yolun karanlık olması nedeniyle yayaları görmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Ahmetler köyü yakınlarında dün B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

