Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 6 bin 395 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 875 liraya el konuldu.
Operasyonda S.A. ve S.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
