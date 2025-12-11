Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:17
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 6 bin 395 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 875 liraya el konuldu.

        Operasyonda S.A. ve S.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

