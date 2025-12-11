Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta otomobilin çarptığı 3 yaya öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:55 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta otomobilin çarptığı 3 yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

        Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan Ramazan Dulay (83) ise ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay'ın evli oldukları öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden 3'üne otomobilin çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta lise öğrencilerine "Dezenformasyonla Mücadele" eğitimi
        Uşak'ta lise öğrencilerine "Dezenformasyonla Mücadele" eğitimi
        İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
        İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift öldü
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift öldü
        Uşakspor kadro krizinde
        Uşakspor kadro krizinde
        Rektör Savaş, 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri programına katıldı
        Rektör Savaş, 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri programına katıldı
        Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
        Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi