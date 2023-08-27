Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
Uşak'ta otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü, hasarlı kaza sonrası durdu. Bu sırada yolcu otobüsüne arkadan çarpan başka bir otomobilin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti
Uşak'ta hasarlı kaza sonrası duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Ü.K. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.
DURAN OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI
Aynı istikamette seyreden Osman Karademir (45) yönetimindeki otomobil, kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.