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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü

        Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü

        Uşak'ta otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü, hasarlı kaza sonrası durdu. Bu sırada yolcu otobüsüne arkadan çarpan başka bir otomobilin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 06:03 Güncelleme: 27.08.2023 - 06:03
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        Kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
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        Uşak'ta hasarlı kaza sonrası duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Ü.K. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.

        DURAN OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

        Aynı istikamette seyreden Osman Karademir (45) yönetimindeki otomobil, kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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