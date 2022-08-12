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Usta gazeteci Doğan Uluç hayatını kaybetti

Babıali kuşağının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Doğan Uluç, yaşamını yitirdi

Usta gazeteci Doğan Uluç hayatını kaybetti

Usta gazeteci Doğan Uluç hayatını kaybetti. 1960 yılında meslek hayatına Hürriyet gazetesi istihbarat servisi muhabiri olarak başlayan Uluç, 1964 yılında Hürriyet Gazetesinin Londra temsilciliğine 1970 yılında da Hürriyet New York Bileşmiş Milletler temsilciliğine getirildi.Uluç, yurt dışında en uzun süre görev yapan Türk gazetecisi olma unvanını taşıyordu.

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