4 | 48

"FİLMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Erdoğan, “Bu filmi yaparken çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk. Özellikle de son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler. Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli yasal bir değişikliğe vesile oldu. Tüm oyuncu arkadaşlarıma gösterdikleri performanstan dolayı hem teşekkür ediyor hem de hepsini tebrik ediyorum. Çok sayıda rol vardı, başrolden en küçük role kadar herkes çok iyi oynamış. Filmden çok memnunum, umarım seyirci de en az bizim kadar memnun olur” dedi.