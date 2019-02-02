Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, film sonrası eski eşi Yılmaz Erdoğan’ı Belçim Bilgin yalnız bırakmadı.
"KIVANÇ'I HEP KOMEDİDE GÖRMEK İSTEYEBİLİRİZ"
Bilgin, “Performansların çok yüksek olduğu, kahkaha dolu şahane bir film olmuş. Herkese hayır olsun” dedikten sonra Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki sorulara “Bundan sonra hep komedide görmek isteyebiliriz. İnanılmaz bir performans sergilemiş, daha önce yaptığı hiçbir şeye benzemiyor. Zaten yaptığı her işte daha da usta bir yere doğru gidiyor oyunculuğu. Herkesi çok tebrik ediyorum” diyerek övgüler yağdırdı.
"MUTLAKA SİNEMAYA GİTSİNLER"
Yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ı özel gecede yalnız bırakmayan usta oyuncu Demet Akbağ, “Seyirciye hayırlı, uğurlu olsun. Çok eğlenecekleri şahane bir film geldi. Mutlaka sinemaya gitsinler’’ diyerek sözü Yılmaz Erdoğan’na bıraktı.
"FİLMDEN ÇOK MEMNUNUM"
Erdoğan, “Bu filmi yaparken çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk. Özellikle de son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler. Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli yasal bir değişikliğe vesile oldu. Tüm oyuncu arkadaşlarıma gösterdikleri performanstan dolayı hem teşekkür ediyor hem de hepsini tebrik ediyorum. Çok sayıda rol vardı, başrolden en küçük role kadar herkes çok iyi oynamış. Filmden çok memnunum, umarım seyirci de en az bizim kadar memnun olur” dedi.
"GİŞENİN KADERİNİ SEYİRCİ BELİRLER"
Muhabirlerin gişe beklentisiyle ilgili sorulan sorularına Yılmaz Erdoğan, “Gişenin kaderini seyirci belirler, o yüzden ben her seferinde şunu söylüyorum; elinizden geleni yaptıysanız gerisini düşünmeyeceksiniz. Biz ekip olarak çok çalıştık, sonu çok iyi olsun diye çok uğraştık ve görüyoruz ki filmimiz çok beğenildi. Seyircimiz de beğenirse ne mutlu bize’’ diyerek cevap verdi.
BENSU SORAL İLK KEZ BEYAZPERDEDE
İlk kez sinema filminde rol alan güzel oyuncu Bensu Soral, "Bu benim ilk sinema filmim, son dönemde yaşanan durumdan dolayı daha da heyecanlı oldu ve daha da beklenen bir film haline geldi Organize İşler 2. İnsanlar izlediklerinde beklediklerine değişmiş olacağını görecekler. İzlemeye doyamadım. Tekrar, tekrar izlemek istiyorum” dedi.
"ÇOK HEYECANLANDIM"
Yılmaz Erdoğan’la ilk kez ‘Kelebeğin Rüyası’ filmiyle beyazperde de boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2 filmiyle alakalı oyuncu, “Benim için çok yeni bir tecrübe oldu. Çok heyecanlandım ama Yılmaz ağabey ile bu konuda çok konuştuk. Önce yönetmen, sonra senarist Yılmaz ağabeye ve bütün ekibe, bütün kıymetli oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
DÖRT USTA İSİM BİR ARADA
Kahkahaların uçuştuğu gecede sinema tarihinde ilk kez dört büyük usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül ve Şahan Gökbakar bir araya geldi. Basın mensublarının karşısına birlikte çıkan usta oyuncular Yılmaz Erdoğan’a destek verdi.
"BUNDAN SONRA BİRBİRİMİZİN GALALARINA GİDECEĞİZ"
Senaryosunu yazıp, yönetip ve oynadığı film ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Sırada Mahsun’un, Şahan’ın ve Cem’in filmleri var, bugün beraber karar aldık hepimiz birbirimizin galalarına gideceğiz" diye espri yaparken, "Biz bile bu kadroyu bir arada görünce heyecanlandık” dedikten sonra, “Burada dükkan sahibi arkadaşımız var” diyerek Cem Yılmaz’a espri yaptı.
Cem Yılmaz ise, şunları söyledi:
“Aslında bizim gibi, yaratan, üreten, çizen insanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık. Bu 3-5 ay pek bizim hoşumuza gitmeyen şekilde geçti ama demek ki kaderde bu varmış, bizim örfümüzü, adetimizi, şeklimizi bilmeyen hata yapabiliyor. Neticede sadece burada dördümüz değil, bütün yazan, çizen arkadaşlarımızın seyircisine karşı bir sorumluluğu var. Kapalı devre kağıt üstünde bir şeyler karalıyoruz ve seyircimizi ya güldürüyoruz ya ağlatıyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz.
"SEYİRCİLERİMİZİ SALONLARA BEKLİYORUZ"
Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yeni çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor. Şimdi çok güzel bir film izledik, helal olsun, çok güzeldi. Bütün herkes işini çok güzel yapmış, seyircimizi salonlara bekliyoruz. 90’ların başında tatsız bir dönem vardı kimse sinemaya gitmedi, halbuki biz çok kalabalığız. Yalnızca dördümüz değil üreten çok insan var Türkiye’de, izleyen de çok insan var. Dolayısıyla buna aracılık edenlerin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Hepimizin hayrına güzel bir sezon olsun. Organize İşler de bunu başlatmış olsun diyorum” dedi.
"BİRLİKTE FİLM YAPABİLİRİZ"
Komedyen Şahan Gökbakar film ile ilgili, “Çok önemli bir yasa çıktı. Hem Kültür Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı ama bu gece Organize İşler gecesi. Bu filmler hepimizin filmleri, şirketler, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin filmleri. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor buradaki herkes. İnşallah bundan sonra da beraber bir şeyler yaparız. Belki aynı kadro bir araya gelerek güzel şeyler çıkarabiliriz. Çok güzel, beni çok şaşırtan bir film izledim. Kalemi bu işte kadar kuvvetli bir yazar Yılmaz Erdoğan, bana kahkaha attırdıktan 3 saniye sonra duygulandırabilmesi inanılmazdı. Kalbime ağrılar girdi. Oyunculuklar, performanslar, Kıvanç ve Ata inanılmazdı” dedi.
"ŞAHANE BİR FİLM"
Yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle ilgili, “Her şeyden önce bu dayanışmayı çok olumlu buluyorum. Bu kadar güzel insan beraber yan yanayız. Yaklaşık iki ayın sonunda sektörümüz için iyi bir noktaya geldik. Bence bu akşam konuşacağımız tek konu Organize İşler’in başarısı, çok güzel bir film. Çok iyi oyunculukların olduğu şahane bir film. Yolu açık olsun” dedi.
"ACAYİP BİR KIVANÇ TATLITUĞ İZLEYECEKSİNİZ"
Güzel oyuncu Seda Bakan, geceye eşi Ali Erel ile birlikte katıldı. Objektiflere eşiyle poz veren oyuncu, film ile ilgili, "Çok güzel bir film izledik, böyle filmler izlemeyi özlemişiz ve iyi ki de Organize İşler 2 vizyona giriyor. Hepimize moral oldu. Yılmaz Erdoğan neden bu kadar uzun bir süre beklemiş anlayamamıştım ama iyi ki de beklemiş. Ortaya şahane bir film çıkmış. Herkesin eline, emeğine sağlık. Acayip bir Kıvanç Tatlıtuğ izleyeceksiniz böyle bir şey yok. Tüm oyuncular çok başarılıydı ama Kıvanç’ı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. En çok ona güldüm” dedi.
Gecenin diğer konukları arasında; Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz, Defne Samyeli, Şahan ve Selin Gökbahar, Muzaffer Yıldırım, Seda Bakan eşi Ali Erel, Demet Akbağ eşi Zafer Çika ve oğlu Ali, Belçim Bilgin, İbrahim & Nurdan Büyükak, Eser Yenenler ve kız arkadaşı Berfu Yıldız, Erkan Can, Hakan Baş ve BJK Başkanı Fikret Orman da vardı.
Filmin oyuncularından, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra filmin müziklerini yapan Deniz Erdoğan ve Nil Karaibrahimgil ile eşi Serdar Erener de filmi ilk kez beyazperdede izledi.
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