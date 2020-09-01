İHA

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan 62 yaşındaki oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN HAKKINDA

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.

1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.