Utrecht - VV Venlo maçı heyecanı

Hollanda Eredivisie maçında Utrecht ile VV Venlo, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Utrecht 3 puanla 13. sırada, VV Venlo 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. VV Venlo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 536. İddaa'da Utrecht kazanır 1.40, berabere biter 3.75, VV Venlo kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Utrecht son hafta oynanan VV Venlo maçında 1-0 kazandı.

VV Venlo ise Utrecht karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Utrecht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Utrecht, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

VV Venlo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. VV Venlo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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