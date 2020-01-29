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HaberlerFutbol

UYAFA'dan Vali Memiş'e ziyaret

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ve Koordinatör Ali Güney, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. UYAFA CUP’ın  yapılacağı aday kentler arasında Erzurum’un da bulunduğunu aktaran Şimşek, herkesten bu yolda destek beklediklerini söyledi

UYAFA

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ve Koordinatör Ali Güney, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

UYAFA Cup hakkında bilgi veren Şimşek, ‘Geleceğin için Sağlıklı Beslen, Hareketli Yaşa, Toprağını İşle ve Suyunu İsraf Etme’ Projesi kapsamında düzenlenecek "UYAFA Cup Turkey 2022" Organizasyonu için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlattı. 

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, "Erzurum bizim için çok önemli. 24 ülkenin katılması planlanan bu organizasyon için en uygun yerin Erzurum olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu organizasyonu Erzurum'a getireceğiz" dedi.

Türkiye’de Şanlıurfa Göbeklitepe, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi, İstanbul Riva, Antalya, İzmir gibi illerden birinde yapılması planlanan 2022 Dünya Kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokol imzalamıştı.

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