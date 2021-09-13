Uyanış Büyük Selçuklu 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri devam eden dizinin Eylül ayı ortalarında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALP ARSLAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Alp Arslan adıyla yayınlanacak olan yeni sezon fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. Dizinin akıbeti ve yeni sezona ilişkin bilgilerin Ekim ayı içinde aktarılması planlanıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Arslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.